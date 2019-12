A cura della Redazione

Open Internazionale Campania - Barrus gara internazionale di Karate circuito Ranking per accedere alla nazionale italiana. 227 le società sportive presenti (tra cui Cambogia, Belgio, Francia...) e 1.101 atleti. La gara è stata patrocinata dal Comitato Regionale Campania FIJLKAM e organizzata dal maestro Antonio Bracciante ed il suo entourage, ormai collaudato e pronto per sfoderare il meglio per la trentesima edizione del Trofeo Giovanissimi Nazionale “Ciro Bracciante” che si terrà in maggio.

A questa competizione ha partecipato l’Asd Arcobaleno di Rovigliano di Torre Annunziata con una rappresentativa sia nel Kata (forma) che nel Kumite (combattimento libero).

Nel Kata categoria Juniores cinture nere medaglia d’argento per Teresa Esposito, che continua il suo percorso agonistico a testa basta, aspirando al sogno di sempre, quello di indossare la maglia azzurra.

Nel Kumite brillano Gennaro Gallo (5 posto) cat. - 55 kg e Patrick Monnet (5 posto) +55 kg; buona la prova per gli altri atleti che pur non raggiungendo le finali portano a casa una gran bella esperienza agonistica.

Prossimo obiettivo una delle quattro tappe (circuito) mondiali “Youth league” di Venezia che vedrà Teresa Esposito e Andrea Di Palma come rappresentanti dell’Associazione torrese, che nasce in seno all’Oratorio Arcobaleno di Rovigliano, presso i locali della parrocchia ed è diretta tecnicamente dal Diego Esposito, maestro Fijkam cintura nera 6 Dan.