A cura della Redazione

Week-end lungo ed altalenante in casa Centro Basket Torre Annunziata con prestazioni non del tutto convincenti.

Gli under 18 perdono l’imbattibilità casalinga contro una buona Abatese che sfrutta la serata disastrosa al tiro di Mario Ventresca e compagni espugnando il fortino biancoverde. In un campionato molto equilibrato perdere in casa potrebbe compromettere la classifica finale per il raggiungimento della fase oro, ma il cammino è ancora lungo e ci sarà tempo e modo per rifarsi.

“Abbiamo disputato una pessima partita – afferma il capitano Antonio Balzano – non si possono segnare solo tre triple su trentaquattro contro una formazione che si schiera a zona. Proviamo sin da subito a riprendere il cammino vincente contro Acerra lunedì prossimo”.

Vittoria per l’under 16 che termina il girone di andata al quarto posto. Partita abbastanza facile quella disputata contro Angri con “i verdoni” apparsi già con la testa alla prossima gara che si disputerà in casa contro la capolista Nocera.

Vittoria netta e senza sforzi per l’under 14 targata Boscoreale. La compagine di coach Mimmo Castaldi supera agevolmente Capri e mantiene la seconda posizione in classifica. Prossimo impegno domenica otto dicembre contro la Sammaritana.

Sonora sconfitta per l’under 13 in quel di Cercola. Dopo un primo quarto equilibrato i ragazzi del 2007 si sciolgono come neve al sole e mostrano il fianco ai neroarancio di casa che allungano con il passare del tempo il divario. Sabato sette dicembre nel Palazzetto dello Sport in via Panoramica ci sarà un altro incontro difficile contro la coriacea San Giorgio.

Perdono al fotofinish gli Esordienti di coach Giovanni Coppola (nella foto) tra le mura amiche contro il Basket Volla. Visibilmente emozionati per il debutto in campionato, i mini atleti di casa, pur perdendo di misura, hanno risposto presente alla loro prima apparizione ad un campionato federale, prossimo impegno in trasferta al Centro Ester Barra.

Stabilita per lunedì 23 dicembre la festa di Natale (info 3355429721) sul parquet in via panoramica, gara genitori e figli, tombolata, gara di torte e tanto altro per sugellare il binomio Pallacanestro Boscoreale e CBTA, un rapporto che giorno dopo giorno diventa sempre più solido e consolidato.