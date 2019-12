A cura della Redazione

Il Savoia si impone al Giraud per 2 a 1 contro il Messina e continua la serie di vittorie (sono cinque quelle consecutive).

Una squadra spettacolare ma sprecona quella di Torre Annunziata che ha fatto suo il risultato solo al '90 con Scalzone.

Sotto gli occhi di Zdenek Zeman, in tribuna per seguire l’ACR Messina guidata dal figlio, il Savoia passa in vantaggio al 35' del primo tempo con Cerone. I bianchi potrebbero raddoppiare in più di un'occasione ma sono spreconi sotto porta.

Inaspettatamente il Messina raggiunge il pareggio al 34' del secondo tempo su calcio di punizione di Crucitti. Poi Scalzone, subentrato a Diakite, mette le cose a posto per il Savoia.

Il Palermo capolista, sconfitto clamorosamente per 3-1 in casa dall'Acireale, ora è distante 5 punti.

Domenica 15 dicembre, penultimo turno del girone di andata. Il Savoia farà visita al Troina.