Dopo le incertezze della mattinata arriva la notizia ufficiale. La partita di oggi al San Paolo si giocherà regolarmente. "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l'incontro Napoli - Parma, in programma oggi allo stadio S. Paolo, avrà' inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L'orario di apertura dei cancelli per l'ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00".

Così in una nota del Calcio Napoli. Il forte vento di ieri aveva provocato la caduta di pezzi di plexigas dai cupolini di alcuni settori dello stadio. Gli interventi compiuti hanno consentito la messa in sicurezza della struttura e il via libera alla parti

In casa Napoli, Gattuso torna in Serie A dopo sette mesi dalla sua ultima panchina con il Milan (vittoria sulla Spal lo scorso 26 maggio), Ringhio torna a combattere per i tre punti. Di cui il suo Napoli, che non vince da sette gare, ha terribilmente bisogno. Gli azzurri hanno ottenuto 21 punti finora in campionato: l’ultima volta in cui sono partiti peggio in Serie A risale al 2000/01, quando conquistarono 14 punti dopo le prime 15 gare disputate. Occhio però al rendimento in trasferta del Parma, dal momento che la squadra di D'Aversa è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite lontano dal Tardini. Chi spera in un'altra grande serata di calcio è Milik, che proprio nei gialloblù ha la sua vittima italiana preferita (quattro i gol segnati)

La prima di Gattuso

Per la sua prima sulla panchina del Napoli, Gattuso ha deciso di rispolverare l'eredità ‘Sarriana’ del 4-3-3. Non ci sarà spazio per Maksimovic, out per squalifica. Al centro della difesa ecco la coppia Koulibaly-Manolas, che ai suoi fianchi avrà Di Lorenzo da una parte e Hysaj dall'altra. In mediana spazio a Fabian e Allan. Davanti tante soluzioni con Milik che ha svolto tutto l'allenamento di venerdì e che quindi è in pole su Llorente.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne

Parma senza Kucka

D'Aversa deve fare i conti con un altro infortunio, ovvero quello di Kucka, che era stato decisivo nella vittoria sulla Sampdoria. Fatale un problema al polpaccio, che probabilmente lo obbligherà a tornare nel 2020. A centrocampo fiducia a Brugman, che però deve ancora vincere il ballottaggio con Grassi. Problemi per Scozzarella che non sarà della partita. Davanti tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho