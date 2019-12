A cura della Redazione

Dal 1° Gennaio 2020 Torre Annunziata e Trecase potranno vantare una delle associazioni podistiche più numerose della Campania.

Grazie al lavoro certosino dei presidenti delle associazioni Alfonso Guida e Salvatore Manco rispettivamente i presidenti dell' “ASD Oplonti Trecase Run” e “UISP Torre Annunziata”, a partire dal nuovo anno nascerà l’ “ASD Torre Annunziata Trecase RUN” che potrà contare su più di 100 atleti iscritti. Lo scopo dell´Associazione è quello di concepire l´attività sportiva quale fattore di emancipazione dei giovani e dei meno giovani, sviluppando ed organizzando tutte quelle iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi e partecipativi dello sport. E creare, nel contempo, le premesse per un sempre più esteso rapporto tra scuola, ambiente e società civile nel quadro dei programmi di attività sportiva, ha soprattutto la finalità dello sviluppo e della diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del podismo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

il primo impegno Nazionale dell’associazione sarà la Maratona di Roma dove un nutrito gruppo di podisti parteciperà all’evento. Per tutti i cittadini che vogliono unirsi all’associazione ricordiamo che è possibile tesserarsi contattando i seguenti numeri: 392 7226115 Salvatore Manco - 3386177981 Alfonso Guida.