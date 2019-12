A cura della Redazione

Grande festa sabato scorso per il Basketorre 2009, l’associazione oplontina ha tagliato il traguardo dei primi dieci anni di attività ed ha celebrato l’evento con uno speciale Galà.

La serata ha avuto inizio con l’esibizione dei bambini del settore minibasket che, guidati dai propri istruttori e, per l’occasione, anche dai simpatici Masha e Orso, hanno mostrato ai genitori presenti i progressi compiuti.

E’ cominciato poi il Galà vero e proprio, magistralmente condotto dall’esuberante Bernardo Esposito: in un silenzio denso di sensazioni la voce di Francesco Alessandrella ha ripercorso passo dopo passo le tappe fondamentali dei primi dieci anni del Basketorre mentre sul maxischermo scorrevano tante emozionati immagini sapientemente montate da Gino Mazzola.

Hanno onorato con la loro presenza la manifestazione il Presidente della Fip Campania Manfredo Fucile, il consigliere della Città metropolitana Domenico Marrazzo, il Sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione e l’assessore Gioacchino Langella: tutti hanno voluto lasciare un messaggio di augurio e di saluto al folto pubblico presente. Nei vari interventi è stata sottolineata l’importanza dello sport per l’educazione e la crescita sana dei giovani nonché per il radicamento della cultura della legalità e rispetto delle regole, baluardo del contrasto ad ogni forma di criminalità. La voce dello speaker Andrea Palmieri ha poi guidato l’ingresso in campo degli atleti della suggestiva partita tra vecchie glorie e nuove leve del Basketorre: da una parte gli atleti che hanno fatto la storia vincente dell’associazione nei campionati senior, dall’altra le giovani promesse che sognano di ripercorrerne le orme, guidati in panchina dal grande Pasquale Passeggia. A dirigere il match l’esperto arbitro Antonio Savarese, da sempre amico del Basketorre. La partita, pur condotta con spirito goliardico , ha riservato momenti di bella pallacanestro con giocate di pregevole livello tecnico che hanno entusiasmato i numerosi e appassionati spettatori. Alla sirena finale un inconsueto ma provvidenziale pareggio ha accontentato tutti.

Premiazione con una medaglia celebrativa per tutti i giocatori circondati dall’affetto dei tantissimi bambini del minibasket a cui Babbo Natale ha consegnato un dolce regalo. Non poteva mancare la torta accompagnata dallo champagne di rito….in una pioggia di coriandoli, un mega brindisi ha concluso la piacevolissima serata.

Tante risate ma anche occhi lucidi e commozione nel ripercorrere ben dieci anni di storia. È stata l’occasione per far riabbracciare vecchi amici, qualcuno venuto appositamente da lontano (la famiglia De Siena, parte del primo nucleo del Basketorre è arrivata da Roma per festeggiare) e per raccontare, soprattutto a chi si è avvicinato da poco all’associazione, il percorso che ha portato il Basketorre ad essere quello che è oggi. Iolanda Tessitore e Ruggero Betteghella accompagnati dai preziosi e insostituibili amici Nino Vecchione, Gino Mazzola, Peppe Di Martino, Antonio Germano, Rossella Tione, Annamaria Caccavale, Raffaella Cardoncello, Marianna Garini , dopo le grandi emozioni della serata sono già pronti per programmare i prossimi dieci anni, con l’aiuto , ovviamente degli istruttori Davide Vecchione, Daniele Costantino, Adelaide Tessitore, dal coach Pasquale Passeggia e di tutti coloro che vorranno aggiungersi per continuare il cammino insieme.

Un ringraziamento finale a quelle realtà imprenditoriali che non mancano mai di sostenere il Basketorre: lo storico sponsor Pastificio Fratelli Setaro, il Campione, negozio di abbigliamento sportivo di Scafati, YMA .