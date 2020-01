A cura della Redazione

Conferenza stampa del mister del Savoia Carmine Parlato prima della trasferta dei bianchi di Torre Annunziata nella città calabra di Castroivillari.

“Il Castrovillari è una squadra ben allenata - ha detto -, che pratica un bel calcio ed è dotata di calciatori di buona tecnica. La squadra calabrese meriterebbe qualche punto in più, nelle ultime giornate ha raccolto pochissimo. Dovremo stare attenti ed in campana: non è facile giocare contro il Castrovillari. Quando si comincia il girone di ritorno, bisogna tenere presente che i valori tra le squadre sono molto simili. Dovremo rispettare il Castrovillari, ci aspetta una battaglia e dovremo dare il 150 %. Giocare sapendo il risultato del Palermo? Ai tempi del Pordenone ho passato due mesi a vivere questa “tiritera”: noi dobbiamo fregarcene del risultato degli altri. Il risultato avversario non cambia il nostro obiettivo, non mi farò condizionare. Assenze? Oyewale sta meglio e domani, durante la rifinitura, valuteremo la sua disponibilità e quella di altri suoi compagni di squadra. Scalzone? Si è allenato tutta la settimana - ha concluso il mister - ed è contento di ciò. Paternità di Cerone? È un bel momento, siamo tutti felici e partecipi: c’è una stella in più”.