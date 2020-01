A cura della Redazione

Nota della società calcio US Savoia 1908 dopo il calcio di rigore subito dalla squadra di Torre Annunziata nei minuti di recupero contro il Castrovillari.

"Ci vediamo costretti, ancora una volta, a sottolineare gli errori arbitrali che stanno condizionando la nostra stagione agonistica. Le immagini, relative all’ipotetico fallo da rigore commesso da Poziello, parlano chiaro: non ci sono gli estremi per la concessione della massima punizione, poi assegnata e realizzata da Guarracino. L’U.S. Savoia 1908, pertanto, chiede maggiore attenzione nella direzione arbitrale delle gare per non falsare la regolarità delle stesse".