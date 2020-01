Il Napoli alla deriva, con la Fiorentina quinta sconfitta in casa

Il Napoli in caduta libera. Non c'è fine alla crisi degli azzurri che ancora una volta perdono al San Paolo davanti al proprio pubblico. Sono cinque le sconfitte in casa subite dai partenopei in Campionato, tre nelle ultime partite.

La Fiorentina di Iachini ha la meglio su un Napoli che non smette di stupire in senso negativo, e questa volta ci mette lo zampino anche l'allenatore Gattuso che sbaglia a schierare le pedine in una difesa in piena emergenza. Poi corregge il suo errore (sposta al centro Luperto e sulla fascia sinistra Hisay) , ma ormai la frittata è fatta.

Il Napoli perde non solo l'incontro (2 a 0 con gol di Chiesa e Vlahovic) ma anche la faccia, ed esce tra i fischi del pubblico alla fine della partita.