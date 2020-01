A cura della Redazione

Il Napoli batte la Juve per 2 a 1 e guadagna 3 punti meritati. Gol di Zielinski e di Insigne, migliore in campo. Per la Juve a segno Ronaldo.

La Juve sotto ritmo ma grande prestazione degli azzurri, che hanno tenuto testa ai campioni d'Italia.

Ora per Gattuso si apre un'altra fase, con i giocatori che riescono finalmente a seguire in campo le sue indicazioni.

Bene Demme e Di Lorenzo, che ha padroneggiato in difesa, anche se nel gol della Juve si è fatto sfuggire Ronaldo. Ma bene un po' tutti gli azzurri. Lo stesso Hysaj si è ben comportato sulla fascia sinistra con incursioni anche in avanti.

Prossimo incontro di campionato Sampdoria Napoli, lunedì 3 febbraio alle 20,45.