(COMUNICATO) - L'U.S. Savoia 1908, in riferimento all'indecoroso siparietto inscenato dai giornalisti/corrispondenti dell'emittente Gold78 nel corso della puntata di Diretta Stadio di domenica 26 gennaio, respinge con forza le insinuazioni dagli stessi avanzate circa la mancata presenza nella distinta del Marsala del calciatore Fabio Padulano - circostanza peraltro completamente falsa, dal momento che lo stesso è altresì subentrato in corso di gara - lasciando sottendere l'esistenza di un disegno volto a indirizzare in qualche modo l'esito della partita a causa delle origini oplontine del calciatore.

"A più riprese, sin dall'inizio della stagione, ci siamo battuti a tutti i livelli per un Campionato quanto più regolare e trasparente possibile, in linea con i principi cardine che indirizzano l'operato della Società tutta, dai tesserati fino ai più alti vertici della stessa.

La Società - auspicando inoltre una netta presa di posizione da parte dell'emittente televisiva - diffida chiunque a rivolgere accuse e/o insinuazioni diffamatorie nei propri confronti, riservandosi sin d'ora di adire le vie legali nei confronti di quanti hanno assunto e dovessero assumere comportamenti del genere.