A cura della Redazione

A pochi giorni dalla scomparsa di Kobe, mito della pallacanestro mondiale, è dura parlare della pallacanestro giocata ma ci proviamo lo stesso.

Vittoria sofferta per l’under 18 del Centro Basket Torre Annunziata contro Roccarainola guidata da uno straordinario Laurenzi autore della metà dei punti degli ospiti. L’approccio alla gara è tutto sommato discreto con i Verdoni capaci di allungare sui napoletani e gestire fino all’intervallo lungo senza grande affanno. Nel terzo quarto i ragazzi di coach D’avanzo rosicchiano il terreno perduto raggiungendo un vantaggio di sei lunghezze. Quando tutto sembrava perduto reazione di orgoglio del CBTA che vince di due lunghezze e mantiene la vetta della classifica. Prossimo incontro lunedì 3 febbraio a Barra.

Vince l’under 16 contro Sala Consilina e si prepara all’ultima giornata di campionato in trasferta ad Angri. Nel Palazzetto dello Sport di via Panoramica Agostino Di Maio e compagni aumentano il vantaggio periodo dopo periodo controllando il match senza grossi patemi.

Vince nettamente anche l’under 14 targata Boscoreale in quel di Vico Equense. Partita sotto tono per quindici minuti poi accelerata e spallata decisiva dei biancoblu (Vitiello 23 punti) che mantengono il terzo posto in classifica e si apprestano ad incontrare sabato pomeriggio Santa Maria la Carità.

Incontro minibasket sabato mattina per i gruppi dell’istruttore Giovanni Coppola, due partite interessanti contro gli amici di Sant’Anastasia sempre ben allenati da coach Ciro Curcio, sabato prossimo si replica contro lo Sporting Portici.