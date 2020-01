A cura della Redazione

Bella giornata di sport ieri allo stadio Giraud di Torre Annunziata. Circa 1.500 spettatori assiepati in tribuna hanno accolto le nazionali femminili di calcio italiana e svedese under 19, che si sono affrontate in un incontro amichevole. Molti i giovani presenti sugli spalti, per lo più studenti delle scuole torresi.

La Nazionale italiana ha battuto per 1 a 0 quella svedese con il gol di Angela Caloia, dell’Harvard University. La giovane calciatrice gioca nella squadra della prestigiosa Università statunitense (Cambridge, nel Massachusetts), dove è iscritta avendo conseguito una borsa di studio.

Tra il primo e secondo tempo la cerimonia di accoglienza delle due nazionali da parte dell'amministrazione comunale. Presenti il sindaco Vincenzo Ascione, l'assessore allo Sport Roberta Ramondo, il consigliere delegato Giuseppe Raiola e il dirigente Nicola Anaclerio. Le due nazionali sono state omaggiate di un "cornetto" di corallo; di un piatto in ceramica raffigurante la bandiera italiana, quella svedese e un pallone, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico "Giorgio de Chirico"; e di cassate oplontine, realizzate dagli studenti dell'Istituto Alberghiero "Graziani".