A cura della Redazione

Il Napoli vince 4-2 in casa della Sampdoria e si rilancia.

E' un match ricco di emozioni quello che va in scena a Marassi. Ospiti in vantaggio dopo appena 3' con Milik. Il Napoli trova il raddoppio al 16' con Elmas. Ma la Samp non è doma e al 26' Quagliarella, con una prodezza dà il via alla rimonta.

Il momentaneo 2-2 doriano arriva nella ripresa al 28' con Gabbiadini su rigore. In precedenza, una rete di Gaston Ramirez era stata annullata dal Var. Il Napoli torna in vantaggio al 38' con il neo acquisto Demme. Il finale è incandescente e Mertens la chiude all'8' di recupeo con un gol dalla distanza con il portiere blucerchiato Audero fuori dai pali.

Incomincia con due vittorie consecutive (Juve e Sampdoria) la scalata del Napoli verso poisioni della classifica più consone agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per ora il quarto posto, utile per la qualificazione in Champions League, rappresenta una chimera. Tuttavia le prossime sei partite del Napoli sono, almeno sulla carta, alquanto abbordabili: Lecce, Cagliari, Brescia, Torino, Verona e Spal. Se gli azzurri riuscissero ad aggiufìdicarsi l'intera posta in palio, allora il discorso potrebbe ridiventare interessante per un'eventuale qualificazione Champions.

"Ora dobbiamo stare calmi e continuare fare il nostro dovere in campo con umiltà - afferma il capitano Lorenzo Insigne -. Indubbiamente i risultati positivi con Lazio, Juve e Sampadoria hanno fatto crescere la nostra autostima, ma ora dobbiamo restare con i piedi per terra. Dobbiamo dare sempre il massimo in campo senza guardare alle squadre che ci precedono inclassifica. I conti li faremo solo alla fine".