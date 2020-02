A cura della Redazione

Settima vittoria consecutiva per la formazione under 18 del Centro Basket Torre Annunziata corsaro in quel di Barra.

Partita non facile per capitan Balzano e compagni apparsi discontinui durante i quaranta minuti di gioco. Dopo un primo quarto sostanzialmente equilibrato, i lupi cominciavano a difendere in modo aggressivo rubando palloni e trovando canestri facili. Vantaggio che si faceva importante all'intervallo lungo ma con la sensazione di non aver messo in ghiaccio la partita.

Infatti un terzo quarto disastroso portava i napoletani del Centro Ester a sole tre lunghezze di distacco dalla capolista. Nell'ultimo periodo saliva in cattedra Mario Ventresca che con dei tiri dalla distanza riusciva a superare la zona avversaria che si arrendeva definitivamente. A quattro giornate dal termine il testa a testa tra il CBTA ed il Sorrento, entrambe appaiate e prime in classifica, si fa sempre più avvincente. Prossimo impegno per i " Verdoni " lunedì 10 Febbraio contro Scafati.

Vince e raggiunge la fase oro l'under 16 in trasferta ad Angri. Partita in equilibrio per circa quindici minuti poi indirizzata sul binario giusto da Giovanni Falanga e compagni. Con la sconfitta di Sala Consilina contro la capolista Nocera il Centro Basket raggiunge il quarto posto utile per disputare la fase "Oro" che prevede un girone di ferro con Bulls Avellino, Polisportiva Matese, Kouros Napoli, Virtus Piscinola e Tilgher Ercolano. L'obiettivo è quello di ben figurare contro squadre molto attrezzate e determinate a raggiungere la finale regionale.

Vince anche l'under 14 targata Boscoreale contro Santa Maria la Carità. I ragazzi di coach Castaldi apparsi distratti e sotto tono sono riusciti senza grandi affanni ad avere la meglio e si apprestano ad affrontare la trasferta di Capri in programma domenica 9 febbraio.

Rinviata la gara under 13 contro i cugini di Torre del Greco per la condensa presente nella Tendostruttura la Salle di via De Gasperi.

Infine gara gagliarda per il gruppo minibasket di coach Giovanni Coppola contro lo Sporting Portici con vistosi miglioramenti da parte di tutti i mini atleti .