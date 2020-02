A cura della Redazione

Stamattina c'è stata la consegna, da parte del gestore della pagina facebook Casa Savoia, Domenico De Vito, della maglia celebrativa della finale disputata nel 1924, tra il Savoia ed il Genoa, per l'assegnazione dello scudetto, al sindaco Vincenzo Ascione ed al presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro,



Questa particolare maglia, realizzata da Casa Savoia in collaborazione con la Zeus in occasione dei 111 anni di calcio a Torre Annunziata, è al centro di una lodevole iniziativa di raccolta fondi in favore della mensa Don Pietro Ottena di Torre Annunziata che ogni giorno offre gratuitamente più di 50 pasti ai più bisognosi.



Al presidente dei bianchi, è stata riservato la maglia numero 1 mentre al sindaco la numero 111.