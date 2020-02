A cura della Redazione

Ancora un gol per Ciro Immobile, ieri sera nel big match dell'Olimpico contro l'Inter di Antonio Conte. Sotto di ua rete nel primo tempo, ad inizio ripresa il bomber di Torre Annunziata si procura e realizza il calcio di rigore che permette alla Lazio di pareggiare, prima del definitivo vantaggio messo a segno a Milinkovic che proietta i biancocelesti in piena corsa scudetto.

Per Ciro Immobile sono 26 goal in 24 giornate di campionato, mentre per la Lazio le gare utili consecutive salgono a 19. Il traguardo per Ciro è quello di superare le 36 reti, record di gol attualmente detenuto da Gonzalo Higuain, ottenuto quando militava nel Napoli di Sarri.