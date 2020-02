A cura della Redazione

A dirigere il big match di domenica sera Juventus-Inter ci sarà Marco Guida di Torre Annunziata. Meli e Carbone saranno i due assistenti e Maresca quarto uomo. Al VAR Mazzoleni e Paganessi.

La partita si svolgerà a porte chiuse, nonostante ci siano voci (ancora non confermate) di un possibile posticipo a lunedì 2 marzo, come riporta la goleada.it, per poter permettere ai tifosi di assistere all’incontro. L’ordinanza della Regione Piemonte, infatti, è valida fino al 29 febbraio, mentre i provvedimenti del Governo fino a domenica.

Nei giorni scorsi si era fatta strada anche l’ipotesi secondo cui il derby d’Italia sarebbe stato trasmesso in chiaro, in via del tutto eccezionale, su TV8. Idea che però appare irrealizzabile per via della legge Melandri.

Le statistiche di Marco Guida

Prima partita dell’Inter quest’anno per Marco Guida, che nella sua carriera ha diretto 21 incontri della squadra nerazzurra (12 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Per quanto riguarda la Juve, invece, ha già arbitrato la partita contro la Roma finita 2 a 1 per i bianconeri, concedendo un rigore per parte. In totale, ha diretto 18 incontri (13 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).