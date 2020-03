A cura della Redazione

Vittoria nell’ultima giornata di campionato per la formazione under 18 del Centro Basket Torre Annunziata che supera la Città Vesuviana.

Solita cornice di pubblico, solita atmosfera elettrizzante e solita partita dai due volti per “ i Verdoni ” che iniziano la gara con tanti errori e man mano solo con il passare dei minuti riescono a chiuderla senza troppi affanni:

“Dovremo al più presto sistemare questi passaggi a vuoto – afferma l’allenatore Giovanni Coppola – che nella fase oro ci costeranno parecchio. E’ un peccato che per entrare in partita dobbiamo commettere prima numerosi errori soprattutto in difesa. Se cambiamo mentalità possiamo davvero arrivare fino in fondo in questa stagione”.

Ora si aspetta di sapere il nome delle squadre che formeranno il girone della seconda fase con il livello che certamente si alzerà notevolmente. Dopo la sosta forzata il gruppo under 16 disputerà due incontri ravvicinati: il prossimo week-end ossia venerdì in quel di San Sebastiano al Vesuvio contro Ercolano, e sabato 7 marzo in casa contro il forte Kouros Napoli. Il sogno di Salvatore Esposito e compagni continua con la voglia di svegliarsi il più tardi possibile.

Ferma in attesa della fase oro la compagine under 14 targata Pallacanestro Boscoreale, che lunedì prossimo sarà impegnata nel tre contro tre provinciale che si terrà nella palestra dell’istituto Marconi. Agostino Scognamiglio e gli altri componenti della squadra si prepareranno al meglio per disputare la fase oro che si preannuncia difficile ed entusiasmante al tempo stesso.

Ultimo incontro di campionato per i ragazzi dell’under 13 che domani si la vedranno con i cugini del basketorre. In attesa della seconda fase, dove si spera che Alfonso Mestizia, Gaetano De Angelis, Davide Cassese e gli altri atleti reagiscano per riscattare questi due terzi di stagione apparsa alquanto deludente. Sabato scorso nel palazzetto dello sport di Boscoreale si è disputato un triangolare con Angri ed Avellino per il gruppo minibasket .Livello agonistico e tecnico davvero alto per i biancoblu che hanno dato il massimo per ben figurare.