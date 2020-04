A cura della Redazione

Inarrestabile l'impegno per il sociale e lo sport dello studente modello Roberto Longobardi del Liceo scientifico Sportivo Pitagora Croce di Torre Annunziata che continua con impegno e grande professionalità il ruolo di Maestro di Taekwondo offrendo un servizio online a tutti i suoi atleti, nonchè ai piccoli alunni delle scuole primarie e secondarie che sono costretti a stare in casa a causa di questa terrificante pandemia che ha colpito il mondo intero.

Anche se da casa, oltre a studiare tramite la didattica a distanza con impegno e grande profitto, ha trovato il tempo per realizzare un video di taekwondo online per i suoi piccoli atleti/alunni della scuola K. Wojtyla di Castellammare di Stabia che hanno aderito a suo tempo al progetto didattico, da lui curato, a lezione di taekwondo.

Infatti l'Istituto Comprensivo 5° Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia, guidato dal dirigente scolastico, prof. Gaetano Gallinari, e l'associazione sportiva Stabiae Prana-Ki -team Longobardi-Scarfato tramite Roberto, continuano a far rivivere online il Progetto Didattico "A lezione di Taekwondo" nonostante il Covid 19 stia seminando morte , terrore e panico in tutto il mondo.

Il progetto gratuito è nato due anni fa allo scopo di dare l'opportunità a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria della Karol Wojtyla di praticare questo sport. All'iniziativa, che nasce in quartieri disagiati come Moscarelle e Savorito, hanno risposto in maniera positiva tantissimi genitori che, prima di questa terrificante epidemia, hanno accompagnato con grande entusiasmo, ogni mercoledì, i propri figli nella palestra scolastica della scuola creando un felice momento di aggreazione e collaborazione tra genitori.

Il progetto è stato interrotto bruscamente i primi giorni di marzo a causa della chiusura delle scuole provocata dall'epidemia da coronavirus che ha costretto tutti a rimanere a casa. In un momento così drammatico dove i bambini e i ragazzi non hanno una valvola di sfogo e sono rinchiusi in spazi limitati come la propria casa, il dirigente scolastico Gallinari e il maestro di taekwondo Roberto Longobardi, cintura nera III Dan, hanno pensato di realizzare un video che è stato pubblicato oggi sul sito della scuola, che mostrerà come allenarsi e divertirsi rimanendo a casa usando come attrezzature sportive solo gli oggetti di casa.

Negli allenamenti le bottiglie di acqua fungono da coni, una normale scopa da asta e le palline di carta come attrezzo ginnico per divertirsi un poco senza fare danni. Distanti ma Uniti, è questo il motto che unisce il mondo dello sport. Il video è stato realizzato in maniera artigianale dall'A.C.S.D. Stabiae Prana-KI affiliata alla FITA (Federazione Italiana di Taekwondo) e consentirà a tutti i ragazzi di trascorre qualche ora in piena spensieratezza, anche in considerazione della Pasquetta che si dovrà trascorrere assolutamente a casa per evitare contagi e la diffusione del virus.

Il video è stato realizzato in sintonia da quanto dettato dai Decreti Governativi e Regionali e ha lo scopo di supportare il lavoro delle Istituzioni che stanno esortando gli italiani a rimanere a casa per contenere la diffusione del coronavirus.

All'iniziativa potranno partecipare anche tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie che vorranno collegarsi online sulla pagina facebook dell'Istituto Comprensivo 5° K. Wojtyla di Castellammare di Stabia e praticare un sano e divertente allenamento insieme ai propri fratellini con la collaborazione dei genitori. Gli allenamenti online sono diretti dal Maestro Roberto Longobardi con la collaborazione dei suoi fratelli, i Campioni Stabiesi di taekwondo Domenico e Angelo Longobardi più volte insigniti unitamente al maestro col "Premio al merito sportivo" dal Comune di Santa Maria La Carità.

Continua interrottamente l'attività culturale e sportiva del Team Longobardi/Scarfato che in un momento così difficile sta offrendo con amore e passione il suo contributo per il sociale e lo sport. Un grazie speciale al Maestro di Taekwondo Roberto Longobardi, al professore Gaetano Gallinari e al cantautore Marco Spiezia che ha messo a disposizione le sue canzoni usate come sottofondo al video.