A cura della Redazione

Speranze di ripescaggio in C. Dopo la riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, le squadre al secondo posto nei gironi di Serie D tornano a vedere la possibilità di un ripescaggio.

Il Corriere dello Sport menziona soprattutto Campobasso, Foggia e Savoia, oltre a Prato, Legnano, Legnago, Fiorenzuola, Monterosi e l’Ostiamare. Ma la squadra di Torre Annunziata è favoritissima per il ripescaggio per tutta una serie di condizioni a suo vantaggio.

Sono state promesse in seri C le prime squadre dei rispettivi gironi: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. La Lega Nazionale Dilettanti ha deciso e si è espressa, ma per avere l'ufficialità serve l'avallo della FIGC che nei prossimi giorni si pronuncerà sulle scelte della LND.