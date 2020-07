A cura della Redazione

È stato selezionato Marco Guida come direttore di gara per il match Milan-Juventus in programma martedì a San Siro (ore 21,45). Ad affiancare il fischietto di Torre Annunziata ci saranno Carbone e Longo; La Penna quarto uomo, Giacomelli e Meli al VAR.

Sono ben 26 le gare dei rossoneri diretta da Guida: andamento decisamente altalenante composto da 10 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte.

Decisamente positivo invece il bilancio della Juventus: 14 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.