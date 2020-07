A cura della Redazione

Effettuati i sorteggi per i quarti di finale della Champions ed Europa League.

La vincente di Real Madrid-Manchester City è l'avversario della vincente dell'ottavo tra Juventus e Olympique Lione, in Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio a Nyon. Sarà invece il Paris Saint Germain l'avversario dell'Atalanta nei quarti di finale. Per il Napoli, se supera il Barcellona, ci sarà la vincente tra Chelsea e Bayen Monaco. L'ultimo accoppiamento dei quarti è Lipsia-Atletico Madrid. Per le semifinali, il Napoli e la Juve sono nella stessa parte del tabellone.

In Europa League, la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers sarà l'avversaria della vincente fra Inter e Getafe nei quarti di finale, mentre la vincente di Wolves-Olympiacos Atene sarà l'avversaria della vincente fra Roma e Siviglia.