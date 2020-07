A cura della Redazione

Tra i principali imputati nella debacle della Lazio - con il ko col Sassuolo, terza sconfitta consecutiva - è finito l'attaccante Ciro Immobile, nativo di Torre Anninziata.

Vergognosi gli insulti ricevuti via social dai tifosi biancocelesti al capocannoniere della Serie A. "Coleroso, terrone, tumorato": a mostrare le tristi offese la moglie dell'attaccante Jessica Malena, con una Instagram Stories.

E Ciro Immobile ha scritto su Instagram: "Probabilmente c'è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie, fatelo a me direttamente. La mia famiglia non c'entra niente, grazie".

Già, qualche psedo tifoso dimentica che Immobile è capocannoniere del campionato con 29 gol e che è in competizione per la Scarpa d'oro, secondo solo a Lewandowski con 34 gol, ma che ha già concluso il proprio campionato.