A cura della Redazione

Napoli, la probabile formazione: rientra Koulibaly

Per sfidare il suo passato, Gattuso punterà ancora sull’ormai consolidato 4-3-3. In porta ci sarà Meret, davanti a lui linea difensiva con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, mentre al centro la coppia centrale sarà composta da Manolas e Koulibaly che rientra dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la gara vinta col Genoa. A centrocampo regia affidata a Diego Demme, con Fabian e Zielinski che agiranno rispettivamente alla sua destra e alla sua sinistra. In attacco, reparto dove Gattuso ha tanta abbondanza, dovrebbero giocare dal primo minuto Callejon a destra, Mertens al centro e capitan Insigne a sinistra

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Milan, la probabile formazione: torna Calhanoglu

Un solo cambio rispetto all’undici che è partito titolare nella vittoria contro la Juventus, Pioli dà continuità alle sue scelte per la sfida contro il Napoli, eccezion fatta per il recuperato Calhanoglu: il turco tornerà alle spalle di Ibrahimovic ma a uscire non sarà Paquetá, che si sposterà sul centro destra nel tridente di trequartisti, ma Saelemaekers, con Rebic che partirà ancora una volta dalla sinistra. Confermato il duo di centrocampo Kessié-Bennacer, fiducia anche alla linea difensiva composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetá, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.