Finisce 2-2 il match al San Paolo tra Napoli e Milan.

Rossoneri in vantaggio al 20' con Theo Hernandez. Pari di Di Lorenzo al 34', che chiude il primo tempo sull'1-1.

Nella ripresa Napoli in vantaggio con Mertens al 60' (125 gol in azzurro) e pareggio del Milan con Kessie su rigore (73'), molto contestato dai partenopei.

Milan che conclude la gara in dieci per l'espulsione di Saelemaekers all'85'.

La squadra di Gattuso avrebbe sicuramente meritato la vittoria, soprattutto per le grandi occasioni create (e sprecate) in particolare nel primo tempo, su tutte una di Callejon, e per il gioco mostrato.

(foto Salvatore Gallo - Agostino Gemito)