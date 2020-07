A cura della Redazione

L'assistente arbitrale Oreste Muto, della Sezione di Torre Annunziata, presieduta da Stefano Pagano, è stato designato per il derby lombardo di stesera tra Atlanta e Brescia delle 21,45. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Gianluca Manganelli che si avverrà della collaborazione dell'altro assistente Giovanni Baccini.

Muto, 36 anni, ha esordito in Serie A nello stagione 2015/2016, in Lazio-Fiorentina, ultima giornata del campionato. Con quella di stasera saranno 10 le presenze di Muto nella massima serie (5 solo in questo campionato).

Per il Brescia, penultima in classifica con 21 punti, quella di stasera è l'ultima spiaggia. Se dovesse perdere con l'Atlanta, per i bresciani si splancherebbero le porte della serie B.