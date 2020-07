A cura della Redazione

Il Napoli torna a vincere. Contro l'Udinese arriva la vittoria in pieno recupero.

Finisce 2-1 al San Paolo. Friulani in vantaggio a sorpresa con De Paul al 22', pareggia Milik al 31', appena subentrato dalla panchina a Mertens uscito per infortunio.

Nella ripresa, Napoli evanescente in attacco e anche sfortunato, con Zielinski che centra la traversa (23esimo palo in stagione) e la palla che non entra per centimetri. Udinese pericolosa in un paio di occasioni su sbavature della difesa azzurra: prima Ospina e poi Koulibaly, che devia sul proprio palo rischiando l'autogol, salvano il risultato.

Al 4' di recupero Politano regala il successo ai suoi con una splendida conclusione, realizzando la prima marcatura in azzurro.

(foto Salvatore Gallo e Agostino Gemito)