A cura di Domenico De Vito

Non e' stato Mario Cecchi, ex calciatote del Savoia ed oggi collaborarore tecnico di Simone Inzaghi alla Lazio ad insultare il mister del Napoli, Rino Gattuso.

Ieri sera purtroppo qualche "fenomeno" ha individuato in Mario il responsabile, ed oggi molti siti online, riprendendo la notizia, hanno ricordato il suo passato in maglia bianca, facendo inevitabilmente un assist ai tanti leoni del web che hanno preso di mira sia il calciatore che la città di Torre Annunziata, tirandosi nella bagarre anche Ciro Immobile

Nel pomeriggio, Alex Maggi, fisioterapista del club biancoceleste, ha voluto scusarsi per l'accaduto Ecco le sue dichiarazioni: "Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso".