A cura della Redazione

Il 17 agosto inizierà la stagione del Savoia in vista del prossimo campionato. Il raduno terminerà sabato 22 agosto, quindi il rompete le righe deciso dal tecnico Salvatore Aronica e l’inizio del ritiro vero e proprio fissato nelle date che vanno dal 24 agosto al 4 settembre.

Squadra, staff e dirigenti alloggeranno presso l’Hotel La Casa del Pellegrino mentre le sedute di allenamento si terranno allo Stadio “Agostino De Cicco” di Sant’Anastasia.

E’ stato programmato anche uno “Speciale ritiro” sui social: la rubrica “InstaSavoia” per foto e video degli allenamenti, “Savoia live”, il format dedicato alle interviste ai tesserati, in diretta su Facebook, con la possibilità per i tifosi di porre delle domande ai propri beniamini.