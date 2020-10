A cura della Redazione

Approda al Savoia l'attaccante Luis Kacorri, nato a Ronciglione (VT) 22 anni fa.

Il calciatore esordisce in Serie D con la maglia del Jolly Montemurlo nella stagione 2015-2016. L’annata successiva, sempre con la stessa casacca, totalizza 17 presenze e due reti nel Girone E di Serie D. Nel 2017-2018 passa all’Igea Virtus dove disputa complessivamente 35 presenze, segnando 9 reti. Nella stagione 2018-2019 l’attaccante approda nei professionisti collezionando fino a gennaio 4 presenze con la Fermana, prima di passare al Fiorenzuola dove mette insieme 16 presenze e tre reti. Nella scorsa stagione l’attaccante si divide tra Ligornia e Cittanovese, totalizzando complessivamente 24 presenze e 7 reti. Il calciatore nel corso di questa annata sportiva ha giocato la prima giornata di campionato con la maglia della Correggese, Serie D Girone D, e adesso approda a Torre Annunziata.

“Sono molto emozionato per aver ricevuto questa chiamata - afferma il calciatore -. Devo ringraziare il mio procuratore, il Direttore Sportivo Carlo Musa e la famiglia Mazzamauro che hanno reso possibile questa operazione. Sono molto carico e pronto per giocare in una piazza così importante. Non ho esitato neanche un secondo ad accettare questa proposta. Non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni per raggiungere un grande obiettivo. Un tifo come quello che si respira al Giraud è il sogno di ogni calciatore, speriamo di riavere al più presto i nostri tifosi. Forza Savoia!”