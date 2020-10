A cura della Redazione

All’alba dell’inizio del campionato Juniores Nazionale, abbiamo intervistato l’allenatore della formazione di eccellenza del Settore Giovanile del Savoia Antonio Barbera.

“Stiamo lavorando molto bene anche perché abbiamo uno staff qualificato e competente. Per i giovani è fondamentale. E’ importante il confronto settimanale con la prima squadra perché ci permette di crescere e migliorare. Lavoriamo con lo stesso modulo che utilizzano i ragazzi di Aronica, per facilitare l’approdo nel campionato di Serie D. Un altro aspetto fondamentale è quello mentale, bisogna iniziare a pensare da professionisti e non più da ragazzini”.

Barbera ha poi continuato: “E’ difficile perseguire questo modulo, ma credo che sia giusto così. Dobbiamo lavorare in funzione della prima squadra. I ragazzi devono migliorare tatticamente ma anche nella velocità di pensiero. Vogliamo costruire calciatori per il Savoia del futuro. Il Girone lo affronteremo con serenità. Sarà importante anche andare in Calabria, i ragazzi si sentiranno responsabilizzati ed è giusto che vivano queste esperienze al 100%. Deve esserci un forte legame con questa maglia, con la consapevolezza che lavoriamo al servizio di una Società importante”.