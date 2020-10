A cura della Redazione

L’U.S. Savoia 1908 comunica che la gara in programma domenica 18 ottobre allo stadio Alfredo Giraud contro l’Afragolese, valida per la 4ª giornata del Girone G di Serie D, si disputerà a porte aperte ma con capienza ridotta così come deliberato dal DPCM entrato in vigore in data 13-10-2020. Vista la particolarità della situazione sarà aperto solo e unicamente il settore Tribuna, con la disponibilità di 300 tagliandi.

La vendita libera inizierà alle ore 15:00 di oggi, sabato 17/10 attraverso il circuito online Go2, fino ad esaurimento posti. La società alle ore 14:55 pubblicherà attraverso i suoi canali ufficiali il link che rimanderà direttamente al sito Go2 e all’evento in programma domenica 18/10 alle ore 15:00 allo stadio Alfredo Giraud tra Savoia e Afragolese.

Ricordiamo che la vendita libera riguarderà i tagliandi restanti a seguito della prelazione esercitata dai possessori di Fidelity Card. Il costo del biglietto per coloro i quali hanno acquistato la Fidelity Card è stato di 10 euro. Il costo del biglietto in vendita libera sarà di 12 euro + 1 euro di prevendita.