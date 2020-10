A cura della Redazione

Il derby campano di Serie A tra Benevento e Napoli se lo aggiucano i partenopei.

Gara bella e combattuta. In vantaggio i sanniti con Roberto Insigne nel primo tempo, primo gol nella massima categoria.

Nella ripresa pareggia il fratello Lorenzo e raddoppia Petagna. Meret allo scadere compie una ottima parata su punizione di Sau, blindando il risultato.

Gara contraddistinta da tanti episodi, tra cui due gol annullati giustamente per fuorigioco dal VAR al Napoli (Osimhen e Insigne), un rigore netto non concesso agli azzurri per fallo su Lozano e due pali colpiti sempre dalla squadra di Gattuso.

Nel complesso, il Napoli vince meritatamente nonostante il primo tempo non sia stato entusiasmante.