A cura della Redazione

Doppio Kyeremateng e il Savoia supera il Carbonia, centrando così il quarto successo consecutivo in cinque gare.

Finisce 2-0 in Sardegna il match tra i padroni di casa e la formazione di Torre Annunziata, che gioca in 10 uomini dalla mezz'ora per l'espulsione di Occhiuto (doppia ammonizione).

A decidere l'attaccante oplontino con una doppietta nel primo tempo.

Il Savoia è primo in classifica insieme al Latina con 12 punti. Domenica 1 novembre sfida al Giraud con l'Arzachena.