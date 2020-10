A cura della Redazione

Milan - Roma termina 3 a 3, con due gol di Ibra e uno di Saelemaekers, per l'Inter, e un gol a testa per Dzeko, Veretout e Kumbulla, per la Roma.

Sotto accusa l'arbitro Giacomelli che ha concesso due rigori, il primo alla Roma (2-2) e il secondo all'Inter (3-2), apparsi inesistenti.

Primo tempo spettacolare con gol di Ibra e Dzeko (uscita a vuoto del portiere milanista Tatarusanu).

Secondo tempo più nervoso, ma altrettanto bello. Il milanista-portoghese Leao lascia sul posto Karsdorp con uno strappo dei suoi e serve Saelemaekers, che si inserisce al centro dell’area e piazza alle spalle di Mirante il 2-1 milanista. Pareggia la Roma su rigore con Veretout. Va di nuovo in vantaggio l'inter con Ibra che batte il portiere giallorosso dagli 11 metri, Pareggia infine il difensore della Roma Kumbulla su azione da calcio d'angolo.