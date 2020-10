A cura della Redazione

Pareggio per le entrambe le squadre italiane che ieri sono scese in campo per disputare il secondo incontro di Champions League.

L'Atlanta non riesce ad andare oltre il 2 a 2 contro l'Ajax, con la doppietta di Duvan Zapata.

Reti bianche tra Inter e Shakhtar a Kiev, con i nerazzurri spreconi e sfortunati, con due traverse colpite da Barella e Lukaku. Per Conte si complica la strada verso gli ottavi.

I nerazzurri avranno bisogno di fare punti pesanti nella doppia sfida con il Real Madrid, prima in Spagna poi a San Siro: non sarà facile, ma gli uomini di Conte non potranno più sbagliare.