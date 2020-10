Europa League, il Napoli espugna il San Sebastian: sconfitto il Real Sociedad

A cura della Redazione

Il Napoli conquista la prima vittoria in Europa League battendo per 1 a 0 in trasferta gli spagnoli del il Real Sociedad.

Al 55' del secondo tempo un potente tiro di Politano viene deviato di testa da un difensore spagnolo nella pripria rete.

Due note stonate: il secondo infortunio di Insigne, che esce battendo i punti per terra dalla rabbia, e l'espulsione di Osimhen ad una manciata di minuti dalla fine per doppia ammonizione.

Primi 3 punti del Napoli dopo la sconfitta in casa con gli olandesi dell'Az. Un importante passo in avanti che rilancia gli azzurri nella quaificazione ai sedicesimi dell'Europa League.