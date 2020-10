A cura della Redazione

Pubblichiamo la lettera che il presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro ha indirizzato a tutti i tifosi savoiardi per essere sostenuti in questa fase molto critica legata all'epidemida da coronavirus . Un invito a partecipare alla visione in streaming delle partite del Savoia attraverso il canale ufficiale del club.

LA LETTERA: "Amici, tifosi e appassionati del Savoia. Come sapete in seguito alla votazione avvenuta nella giornata di mercoledì da tutte le squadre di Serie D, si è deciso di proseguire il campionato, dando la possibilità a tutti i tifosi di poter guardare le partite in streaming attraverso i canali ufficiali dei rispettivi club.

La nostra Società sin dalla mattinata di mercoledì si è esposta con un comunicato ufficiale, esprimendo la ferma e convinta volontà di proseguire il campionato senza alcun dubbio. Non è un periodo facile per nessuno, questa pandemia sta cambiando la quotidianità e le vite di ognuno di noi. Siamo ripartiti dopo lo scorso campionato con un po’ di amarezza, ma consapevoli che c’era ancora molto da fare e adesso siamo qui, con le stesse ambizioni. Non è semplice lavorare in una situazione simile, ma il Savoia non vuole e non può tirarsi indietro, fiero, proprio come Ia sua tifoseria.

Tutte le componenti della nostra Società stanno lavorando passo dopo passo senza sosta, per far sentire i tifosi parte integrante di questa squadra, di questa Società e di questa stagione anomala che stiamo vivendo. Dopo la votazione di mercoledì, la LND ha concesso a tutte le Società la possibilità di far vedere le partite della propria squadra. In questa ottica noi vogliamo essere sempre in prima fila, al servizio dei nostri tifosi e della nostra gente.

L’idea è stata quella di creare un servizio live, attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, che consente a tutti quelli che vogliono starci vicini di poter guardare la partita, pagando un costo di 5,12€. E’ un modo per dimostrarvi il nostro affetto e di farvi capire che la squadra e tutte le componenti di questa Società hanno bisogno della vicinanza dei propri tifosi e di Torre Annunziata tutta. Questo piccolo contributo per noi può rivelarsi molto importante, in quanto tutti si sono tirati indietro e siamo rimasti soli come al solito, facendo affidamento unicamente sulle nostre forze. Fateci sentire la vostra passione e la vicinanza incondizionata verso questi colori, come sempre fatto. Avete dimostrato di essere un pubblico di categoria superiore, non ultimo nel match casalingo contro l’Afragolese, quando avete rispettato i protocolli e il distanziamento in modo ineccepibile.

Quello che vi chiediamo inoltre è di essere corretti nell’acquisto e nella visione della partita al fine di non far sì che venga eliminata e/o bannata la diretta streaming. Non cercate escamotage e seconde vie per guardare la partita, potrebbero danneggiare questo sistema. Stateci vicino, sosteneteci, sarà un po’ come essere al Giraud anche se in modo virtuale. La squadra è carica e noi continueremo a lavorare giorno e notte per riportare Torre Annunziata nelle categorie che merita! Vi aspettiamo in tanti, tantissimi connessi sulla nostra piattaforma: per vivere la partita insieme, soffrire, esultare, gioire! Abbracciandoci, seppur virtualmente!".