Napoli, stop per Insigne. Ma è solo una contrattura

Nella settimana dei 60 anni di Maradona il Napoli vuole continuare a festeggiare, dopo aver raccolto i 3 punti nel girone di Europa League in una trasferta non semplice. C'è il Sassuolo, squadra simile a quella di Gattuso per l'attitudine offensiva. Gli azzurri non potranno contare sul loro capitano: Insigne ha avuto una piccola ricaduta nel match con la Real Sociedad ma si è fermato in tempo, non è un infortunio grave: l'obiettivo è rientrare col Rijeka in coppa. I tre uomini candidati a sostenere Osimhen saranno dunque Politano, Mertens e Lozano. Solito ballottaggio in porta tra Ospina e Meret, mentre in difesa c'è una chance per Mario Rui che insidia Hysaj. Zielinski è guarito e torna dall'isolamento dopo il tampone positivo che aveva preceduto la mancata sfida con la Juve. A centrocampo però dovrebbero partire titolari Bakayoko e Fabian Ruiz.

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabiàn; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Sassuolo, Caputo da verificare. Pronto Raspadori

Ciccio Caputo (5 gol nelle prime 5 di campionato) rischia di saltare la sfida col Napoli: problema muscolare da non sottovalutare, sembra difficile possa essere della partita. De Zerbi pensa quindi a Raspadori come prima punta, nel classico 4-2-3-1 che vede almeno altri due ballottaggi: Chiriches si gioca il posto in difesa con Marlon, mentre nel ruolo di trequartista la spunterà uno tra Traoré e Maxime Lopez.

SASSUOLO (4-2-3-1) Probabile formazione: Consigli; Muldur, Chirches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Boga; Raspadori. All. De Zerbi