Il Napoli cerca il riscatto, dopo la sconfitta in campionato con il Sassuolo, e vuole prendere quota in classifica nel gruppo F. Il Rijeka, d’altro canto, vuole trovare i primi punti nella competizione ma deve fare i conti con i diversi casi di coronavirus che stanno riducendo i giocatori a disposizione di Simon Rozman.

Gattuso, invece, recupera Insigne per questa gara. A dirigere la sfida sarà il finlandese Mattias Gestranius, i suoi assistenti saranno Aravirta e Alakare; Hyytia il quarto uomo.

Nel successo in terra basca sulla Real Sociedad era stato espulso Victor Osimhen, che sconta il turno di squalifica aprendo le porte della titolarità a Petagna. Nessun dubbio sul suo impiego dal 1' in attacco, supportato da Politano, Mertens ed Elmas. A centrocampo non vedremo Fabian Ruiz: titolari Demme e Lobotka. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui.

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Gattuso

La partita tra Rijeka e Napoli, valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League, sarà trasmessa in diretta da Sky alle ore 18:55 sul canale Sky Sport 253. La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Pellegrini. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini. Per Diretta Gol la telecronaca sarà di Dario Massara.