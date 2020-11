A cura della Redazione

Il Savoia tornerà in campo il 29 novembre, sfida contro il Latina. Lonslittamentondella gara, in programma domenica 8 novembre, è stato determinato dalla LND, per "dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi (per contagi da coronavirus nei diversi club coinvolti, ndr) con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati a far data dall’8.11.2020 fino a tutto il 22.11.2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari”, si legge in una nota della Lega.

La Società di Torre Annunziata, che fino ad ora ha disputato tutte le gare, comunica che l’attività di allenamento della Prima Squadra proseguirà.

Il Savoia però non ci sta, ritenendo la scelta della Lega Dilettanti "volta a danneggiare chi ha sempre rispettato la regolarità dei protocolli sanitari e delle partite in programma, e agirà attraverso i suoi legali al fine di tutelare l’immagine ed il lavoro della proprietà, dei dirigenti, dello staff tecnico e dei suoi calciatori".