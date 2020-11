A cura della Redazione

Vincere per scavalcare la Polonia, avversaria nella quinta giornata di Nations League, al primo posto del gruppo 1 di Lega A. È questo l’obiettivo della formazione azzurra che stasera sera alle ore 20.45 (in diretta ed esclusiva su Rai 1) scenderà in campo a Reggio Emilia proprio contro la formazione polacca, prima e avanti di un punto nella classifica del girone. Appuntamento dunque da non fallire per l’Italia, nonostante i tanti assenti che condizioneranno le scelte di Evani, il Ct che sostituisce Mancini, ancora in isolamento causa Covid, sulla panchina degli azzurri.

Scelte azzurre dettate da tanti fattori, dal Covid agli infortuni. Bonucci, indisponibile da ieri, lascerà il ritiro della Nazionale dopo la partita contro la Polonia. Gagliardini aveva già fatto ritorno a Milano nella giornata di sabato per l'esito incerto di un tampone. Sono stati esclusi dalla lista dei convocati anche Cristiano Biraghi, Gaetano Castrovilli, Federico Chiesa, Ciro Immobile.

ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Di Lorenzo, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Allenatore: Evani.

POLONIA (4-3-1-2), la probabile formazione: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Zielinski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik. Allenatore: Brzeczek.