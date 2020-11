A cura della Redazione

L'Italia si è qualificata per la final four di Nations League, che si giocherà ad ottobre 2021 a Milano e Torino.

Nell'ultima partita giocata a Sarajevo gli azzurri hanno battuto la Bosnia 2-0 e chiuso il girone al primo posto.

Gol di Belotti, su assist di Insigne, e di Berardi, su assist del compagno di squadra Locatelli..

Il migliore in campo in senso assoluto Lorenzo Insigne, con grandi giocate e un gol mancato per pochi centimetri. Merita ampiamente di indossare la maglia numero 10.