A cura della Redazione

Un buon Napoli beffato dall'Inter che conquista i 3 punti su calcio di rigore. Un arbitraggio a dir poco discutibile e tanta sfortuna hanno fatto il resto.

Molto tattica la sfida tra Inter e Napoli. Più geometrici gli azzurri, a vampate i nerazzurri che sfiorano il gol con Lautaro, su un assist di... Koulibaly. Grave infortunio alla caviglia sinistra di Mertens, che esce piangendo.

Nella ripresa sale in cattedra il Napoli che sfiora il gol con un tacco di Insigne respinto da Handanovic, ma un episodio cambia tutto: Ospina sfiora Darmian, rigore che trasforma Lukaku e Insigne viene espulso per proteste.

L'Inter gestisce e il Napoli in dieci sfiora il pari con Petagna e Di Lorenzo, poi prende un palo con Petagna. Per Gattuso un pari beffardo, per Conte tre punti d'oro.