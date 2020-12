A cura della Redazione

Dopo due sconfitte consecutive il Savoia racimola un punto nella sfida casalinga al Giraud di Torre Annunziata contro il Gladiator, terminata 0-0. Il match era valido per la nona giornata del campionato di Serie D - girone G.

Per gli uomini di Aronica si tratta della quarta gara consecutiva conclusa senza segnare, mentre sono ormai trascorsi due mesi dall'ultima vittoria (2-0 in trasferta con il Carbonia). In classifica, i torresi salgono a 14 punti.

Il campionato di Serie D riprenderà per il Savoia il 6 gennaio prossimo con un altro derby, quello contro il Giugliano.