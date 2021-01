A cura della Redazione

Stasrra, mercoledì 13 gennaio, Napoli e Empoli si affronteranno agli ottavi di Coppa Italia. L’appuntamento è per le ore 17,45 alla stadio Maradona di Napoli.

Gattuso può tirare un sospiro di sollievo perché sia Mertens che Koulibaly sono di nuovo a disposizione della squadra.

Per l’allenatore dell’Empoli Alessio Dionisi, squadra prima in classifica in serie B, è una partita impossibile da vincere, ma spesse volte in Coppa Italia queste partite diventano imprevedibili.

La partita verrà trasmessa in esclusiva tv dalla Rai sula canale Rai 2 oppure sarà possibile guardarla in streaming tramite RaiPlay.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Maksimovic, Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Llorente. All.: Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic; S. Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Olivieri, Matos. A disp.: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Zeppella, Parisi, Mancuso, La Mantia, Stulac, Moreo, Haas, Viti. All.: Dionisi.

Arbitro: Giua (Olbia)