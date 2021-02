A cura della Redazione

Napoli, Zielinski può rifiatare

Tour de force per Gattuso, che è atteso dalla doppia sfida con l'Atalanta in Coppa Italia, dalla trasferta di Marassi col Genoa e poi ci sarà la Juve al Maradona, per quello che sarà il primo incrocio in campionato tra il Napoli e i bianconeri. In questo contesto è arrivato il doppio tweet di Aurelio De Laurentiis che a distanza di 7 giorni ha rinnovato la fiducia dell'allenatore e del Ds Cristiano Giuntoli. La mossa del Presidente lascia campo aperto a Gattuso, che si concentra sul lavoro sul campo: contro i nerazzurri sembra destinato a giocare ancora Demme, che non si ferma da un mese. Come lui, anche Di Lorenzo, che sembrava destinato a rifiatare, dovrebbe agire sulla corsia di destra di un 3-4-3 che vedrebbe in difesa Maksimovic, Manolas e Koulibaly. A centrocampo torna Bakayoko dal 1', mentre in attacco l'escluso sarebbe Petagna, con un tridente composto da Politano, Lozano e Insigne.

NAPOLI (3-4-3) Probabile formazione: Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, MariBakayokop e o Rui; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

Atalanta, nessun turnover. Gasp ritrova Romero

Gasperini giocherà con i migliori e recupera anche Romero. Il difensorecontro la Lazio per un tampone che si è poi rivelato falso positivo. Squalificato Palomino, quindi difesa completata da Toloi e Djimsiti. A centrocampo, sulla destra non ce la fa Hateboer e allora spazio a Maehle. La coppia di centrali non cambia e a sinistra si rivede Gosens. In attacco partono in pole Zapata e Ilicic, alle loro spalle il favorito è Pessina.

ATALANTA (4-3-1-2) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini