Il Savoia impatta nella sfida del turno infrasettimanale della 15a giornata del campionato di Serie D contro la Torres.

In trasferta, i ragazzi di Aronica vengono fermati sullo 0-0. Entrambe le squadre terminano la gara in dieci uomini: prima l'espulsione di Cipolletta al 71' tra le fila dei torresi, poi quella di Pinna 5 minuti più tardi.

Nel prossimo match, penultimo del girone di andata, i bianchi sfideranno al Giraud di Torre Annunziata il Nola.

IL RESOCONTO DEL MATCH (a cura dell'ufficio stampa US Savoia 1908)

Al 4’ prima occasione per i padroni di casa. La Vigna si incunea in area e cerca Mascia, ma Kouadio è bravissimo ad anticipare il calciatore avversario a due passi dalla porta. Al 7’ Kyeremateng cerca Esposito Gennaro in area, ma Origlio sventa la minaccia. Dieci minuti più tardi ancora il Savoia in avanti, con Esposito Gennaro che cerca in area Caso Naturale, ancora brava a liberare la difesa ospite. Al 25’ punizione di Tarascio che trova la testa di Cipolletta, ma la palla è facile preda di Frasca. Al 28’ occasione per il Savoia, perfetta punizione di D’Ancora dal limite dell’area, ma bravissimo Frasca a ribattere la sfera. Al 39’ ancora occasione per i Bianchi: punizione di Tarascio che trova in area la testa di Caso Naturale, palla di poco fuori. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa e dopo un minuto ci provano i padroni di casa con Mascia, palla debole tra le braccia di Esposito M. . Al 4’ occasione per il Savoia, con Kyeremateng che entra in area e cerca Caso Naturale a due passi dalla porta, ma il passaggio del 99 è troppo debole. Ancora i Bianchi all’11’ con Correnti che trova in area Caso Naturale, ma è bravissimo Frasca a bloccare il tiro del numero 77. Sul capovolgimento di fronte è la Torres a sfiorare il vantaggio con Gomez, ma Esposito M. si supera e evita il vantaggio dei padroni di casa. Al 15’ azione personale di Kyeremateng che viene atterrato in area per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto l’ex Vastogirardi spiazza il portiere ma la palla si ferma sul palo. Si resta sullo 0-0. Un minuto più tardi su azione di calcio d’angolo Oroglio di testa colpisce il palo e padroni di casa ad un passo dal vantaggio. Al 22’ ancora Bianchi vicino al vantaggio. Esposito Gennaro cerca e trova in area Kyeremateng bravo a girarsi e a cercare la porta, ma Frasca è bravissimo. Doppia ammonizione per Cipolletta al 25’ e Savoia in dieci uomini. Al 30’ Pinna atterra al limite dell’area Kyeremateng, doppio giallo anche per lui e Torres in dieci uomini. Squadre in parità numerica. Fase combattuta della gara. Al 44’ angolo di Tarascio che trova il neo-entrato De Rosa, palla sul fondo. Termina la gara sul risultato di 0-0.