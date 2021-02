A cura della Redazione

Sfida affascinante e dai mille significati allo stadio Maradona, dove si sfidano le squadre di Gattuso e Pirlo. Il Napoli deve ripartire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e l'ultimo periodo complicato, la Juventus è in serie positiva e vuole continuare ad inseguire Milan e Inter. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport Serie A

Napoli, emergenza difesa per Gattuso

Emergenza in difesa per Gattuso, che torna al 4-2-3-1 confermando Osimhen come terminale offensivo. Pirlo non può contare su Arthur e Dybala: davanti è ballottaggio tra Morata e Kulusevski. Calcio d'inizio stasera alle 18, diretta su Sky Sport Serie A.

Gattuso torna al 4-2-3-1 con la presenza importante di Osimhen dal 1' e Insigne sottopunta, con Politano e Lozano ai suoi lati. Demme out, a centrocampo vedremo Bakayoko e Zielinski. In difesa mancano Manolas, Koulibaly, Hysaj e Ghoulam: centrali obbligati, Maksimovic e Rrahmani.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Juve, affaticamento per Bonucci

La 400^ presenza in A per Chiellini dovrebbe essere festeggiata in campo dal 1'. Bonucci è affaticato quindi il capitano bianconero sarà presente, con tutta probabilità al fianco di De Ligt. Turnover per Danilo, o meglio: è in ballottaggio con Cuadrado. Tornano titolari Chiesa e McKennie. Morata favorito su Kulusevski per affiancare Ronaldo. Non convocati Arthur, Ramsey e Dybala.

JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo